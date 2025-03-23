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Bursa’da İmamoğlu için yürüyenlere polis müdahalesi

Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde tutuklanmasına karar verildi. İmamoğlu’nun gözaltı kararının 5. gününde Bursa’da vatandaş, partililer ve Uludağ Üniversitesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor.

Güncel
  • 23.03.2025 21:29
  • Giriş: 23.03.2025 21:29
  • Güncelleme: 23.03.2025 21:35
Bursa’da İmamoğlu için yürüyenlere polis müdahalesi

19 Mart 2025 günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Bugün, İmamoğlu’nun  tutuklanmasına karar verildi ve Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İlk gözaltı kararından bu yana tüm Türkiye’de yürüyüş ve eylemler devam ediyor.

Bursa’da Atatürk Stadyum Kütüphanesi’nde toplanan vatandaş, partililer ve Uludağ Üniversitesi öğrencileri, Atatürk Caddesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Atatürk Stadyum Kütüphanesi’nde başlayacak olan yürüyüşte polis barikatı açmayınca katılımcılar barikatı geçmeyi denedi. Olay yerine TOMA ve çok sayıda pollis ekibi yönlendirildi.

Polis yürümek isteyen kitleye biber gazıyla müdahale etti.

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