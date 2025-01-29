Bursa’da İnfluenza vakalarında artış yaşanıyor

Bursa’da son aylarda mevsimsel solunum yolu hastalıklarının artış gösterdiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ceyhan, hastanelerin hınca hınç dolu olduğunu ifade etti.

Özellikle İnfluenza vakalarında ciddi bir artış olduğunu açıklayan Ceyhan , “Mevsim şartları ve hava kirliliğinin katkısıyla özellikle soğuk algınlığı, grip ve Covid vakalarındaki yoğunluk sebebiyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Hastalarımızda gözlemlediğimiz özellikle İnfluenza A vakalarında belirgin bir artış var. İnfluenza ve Covid ayrımını yapmak çok önemli. Çünkü influenza tedavisi antiviral tedavi ile gerçekleşiyor. Böylelikle 7 ila 10 gün sürecek hastalığı tedavinin erken başlanmasıyla 1-2 gün içerisinde çok daha ağır olmayacak şekilde geçirmek mümkün. Bu hastalıkların çok yoğun olması sebebiyle hastanelerde çok uzun kuyruklar oluşmakta. Düşkün durumda olan hastaların evde tedavisi daha da önem kazanıyor” dedi.