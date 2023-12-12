Bursa’da iş yerinin çatısı alev alev yandı

Bursa’da sanayi bölgesindeki bir işyerinin baca kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınırken, korkutan alevler kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesine bağlı organize saniye bölgesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İş yerinin çatı kısmında yükselen alevler üzerine çalışanlar yangına müdahale etmek iste de başarılı olamadı.

Durum üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürmeyi başarırken, neyse ki korkulan yaşanmadı. O anlar ise kameralara yansıdı.