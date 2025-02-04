Bursa’da işçileri taşıyan servis otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, TIR'ın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. 15 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Bursa’da işçileri taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 15 kişi yaralandı.
Olay, Gemlik'te Serbest Bölge girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TIR, Gemlik Serbest Bölgeye girişinde hızını ayarlayamayınca servis otobüsüne arkadan çarptı.
İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otobüs, yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı.
Yol, kaza sebebiyle tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.