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Bursa’da işçilerin üzerine çelik halat düştü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta vincin kopan çelik halatının üzerlerine düştüğü 2 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 17.11.2024 18:10
  • Giriş: 17.11.2024 18:10
  • Güncelleme: 17.11.2024 18:11
Kaynak: iHA
Bursa’da işçilerin üzerine çelik halat düştü: 2 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta vincin kopan çelik halatının üzerlerine düştüğü 2 işçi yaralandı.
Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), bir inşaatın üst katlarına vinçle malzeme çıkardıkları sırada vincin çelik halatı koptu.

Üzerlerine düşen halat nedeniyle yaralanan 2 işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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