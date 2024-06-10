Bursa’da işyeri alev alev yandı

Bursa’da işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işyerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler işyerinin her tarafını sararken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.