Bursa’da kaçak silah imalatı yapan kişi tutuklandı

Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak silah imalatı yaparak satan şahıs, ekiplerin baskını ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İznik merkezinde bir iş yerinde kaçak silah imalatı yapan bir işletme olduğunun bilgisini aldı. Ekipler, iş yerine yaptığı operasyonda E.T.’yi suçüstü yakaladı. Aramalarda, 7 adet silah ve çok sayıda silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.T., emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.