Bursa’da kadınlar yerel politikalar için buluşacak

Bursa’da kadınların deneyim ve ihtiyaçlarından hareketle yerel politika üretimini güçlendirmeyi hedefleyen “Şehirde Eşit Adımlar: Bursa Kadın Çalıştayı”, 28–29 Mart 2026 tarihlerinde Almira Otel’de gerçekleştirilecek.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek çalıştay, kent ölçeğinde bugüne kadar yapılan en kapsamlı kadın odaklı buluşmalardan biri olarak tanımlanıyor.

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve YEİP ortaklığıyla hayata geçirilecek çalıştayda; iş kadınlarından işçi kadınlara, kooperatif temsilcilerinden sivil toplum örgütlerine, akademisyenlerden kamu ve özel sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılım öngörülüyor.

Çalıştayın, farklı deneyim ve bakış açılarını aynı zeminde buluşturarak kapsayıcı bir tartışma ve üretim alanı yaratması amaçlanıyor.

SOMUT EYLEM PLANI OLUŞTURULACAK

İki gün sürecek program boyunca katılımcılar, 5 ana tema ve 15 alt çalışma grubunda bir araya gelecek. Kadın girişimciliği ve kooperatifçilik, yerel yönetimlerde kadın politikaları, eğitim ve teknoloji, kadınların sosyal güvenliği ve sağlığı ile kadın istihdamı ve çalışma hayatı başlıklarında sorunlar tartışılacak. Çözüm önerileri ve somut eylem planları oluşturulacak.

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak önerilerin, “Bursa Kadın Ekonomik Güçlenme ve Yerel Politika Strateji Belgesi” başlığı altında toplanacağı belirtildi. Belgenin yerel yönetimler ve ilgili kurumlar açısından yol gösterici bir kaynak olması hedefleniyor.

Etkinliği izlemek isteyen basın mensupları için alanda bir basın ve bilgilendirme masası kurulacağı, program akışı ve oturum içeriklerine ilişkin güncel bilgilerin buradan paylaşılacağı aktarıldı. Basın mensuplarının yazılı ve görsel materyallere erişebileceği, talep etmeleri halinde yürütme ekibi ve ilgili paydaşlarla görüşebileceği de ifade edildi.

Çalıştay, 28–29 Mart 2026 tarihlerinde Bursa Osmangazi’de bulunan Almira Otel’de yapılacak. Organizatörler, kayıt yoğunluğu nedeniyle katılımcılara etkinlikten yarım saat önce alanda olmaları çağrısında bulundu.