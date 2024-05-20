Bursa’da kamyon ile çarpışan TIR şarampole uçtu

Bursa’da seyir halindeki kamyon ile çarpışan TIR şarampole uçtu.

Kazada, TIR sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 14.00 sıralarında Yalova-Bursa Yolu Ovaakça mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Cengiz (44) idaresindeki 35 NJD 36 plakalı TIR, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet Dirbisoğlu (42) idaresindeki 09 NV 705 kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR, şarampole uçtu.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

Yaralanan sürücü, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen trafik akışı, TIR'ın ve kamyonun kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.