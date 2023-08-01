Bursa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.





Cerrah Mahallesi’nde Rafet Y. (43) yönetimindeki 34 BLA 067 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Filiz Ö. (36) idaresindeki 34 EHF 034 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Dilara Ş. (15), Gülbahar Ş.(35), Canan Ö. (51) ile Nazan Y. (40) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.