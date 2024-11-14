Bursa’da kapı kıran müdüre maaşla ödüllendirme

Bursa’da kadın müdür yardımcısı D.K’nin odasının kapısını tekmeleyerek kıran okul müdürü E.K.K. maaşla ödüllendirildi.

D.K.'nin odasının kapısını tekmeleyerek kıran okul müdürü E.K.K. açığa alınmıştı.

Yaşanan olaya eğitim sendikaları okul önünde yaptıkları açıklamayla protesto etmişti. Kapı kıran okul müdürünün maaşla ödüllendirildiği ortaya çıktı.

Evrensel'in haberine göre; yaşanan olaya tepki gösteren TÖB-SEN MYK Üyesi Serkan Bebek, “Bursa’da isim listesine baktığımız zaman ödüllerin yandaşçılık ve siyasi tercih üzerinden verildiğini açıkça söyleyebiliriz” dedi.

“Eğitimin en büyük sorunlarından biri olan liyakat ilkesi maalesef yıllardır göz ardı edilmektedir” diyen Bebek, “2019’da ödül dağıtılan 7 bin 576 kişinin 5 bin 169’u yandaş sendika üyesiydi. 2023 yılına geldiğimizde bu oran yüzde 80’lere ulaşmıştır. Veli toplantısında başı açık öğrenciye de şort giyen öğrenciye de karışırım, dedikten sonra hakkında soruşturma açılan ve en son müdür yardımcısının kapısını kırması sonucu açığa alınan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunun müdürüne de maaşla ödüllendirme verildi. Bursa’da skandallar biter mi bitmez. Başka kime maaşla ödüllendirme verildi?​” diye sordu.

“HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENMİŞTİR?​”

Bebek, adres dışı öğrencileri okula kayıt ettirmek isteyen velilerden 150 bin TL zorunlu bağış isteyen, hakkında 2024 Haziran ayında sürgün kararı uygulanmayan, kaçak kayıt dışı sigortasız işçi çalıştırmak ve farklı iddialardan dolayı soruşturması devam eden Osmangazi ilçesi Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürüne de Bursa İl Milli Eğitim tarafından maaşla ödüllendirme verildiğini söyledi.

Bebek, “Ödüle layık görülen öğretmen ve yöneticileri tebrik ediyoruz. Ancak bu konuda öğretmenlerimizden gelen rahatsızlıkları da dile getirmek istiyoruz. Ödüle layık görülenler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Ödül ağırlıklı olarak neden Milli Eğitim’de görevli yöneticilere ve okul müdürlerine verilmiştir? Yaklaşık yüzde ellisi kadınlardan oluşan camiada, ödül alan kadın personel sayısı neden bu kadar azdır? Bunlar ve benzer birçok soru Bursa Milli Eğitim camiasının kafasını karıştırmakta, verilen ödüllerin üzerine gölge düşürmektedir. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda hangi kriterlere uyularak seçim yapıldığını net bir şekilde açıklamalı, öğretmenlerinin ve personelinin gözünde saygınlığını ve güvenirliliğini kaybetmemek adına gerekli adımları atmalıdır” dedi.

İktidar ve Bakanlığın zaman zaman yaptıkları açıklamalarda bütçede en büyük payı eğitime ayırdıklarını, iktidarları süresince gerek okul sayısı ve gerekse diğer eğitim yatırımları açısından çok önemli başarılara imza attıklarını rakamlarla ifade edildiğini söyleyen Bebek, “Peki, tüm bunlara rağmen eğitimde ‘istenilen’ başarı neden sağlanamamaktadır? Eğitimde en nitelikli ‘reformu’ hazırlasanız da en yetkin proje ve planlamaları kurgulamış olsanız da nihayetinde esas olan bunların uygulayıcıları, yani eğitim çalışanlarıdır. Eğitim camiası, bir milyonun üzerinde çalışanı olan çok büyük bir camiadır. Dolayısıyla öncelikli olan bu devasa kurumun iyi yönetilmesidir. Bunun için de ön koşul, liyakat esasına göre yönetici tayin etmektir. Yani eğitimde ilk düğme, adalet zemininde ve liyakat esasına göre yönetici ataması yapmaktır. Kendilerine sürekli başarı belgesi veren şube müdürleri ve müdürler, okullardaki eğitim çalışanlarını yandaş sendika üyeliği ve siyasi tercihe göre değerlendirip buna bağlı olarak ödül dağıtmaktadırlar. TÖBSEN olarak belirtmek isteriz ki MEB’de yaşanan sorun ve aksamaların temel nedeni, liyakat esasına göre değil de siyasi aitlik ve yandaş sendika üzerinden yönetici ataması yapılmasıdır. Biz de TÖBSEN olarak kapı kıran müdüre maaşla ödüllendirmeyi uygun gören Bursa İl Milli Eğitim Müdürüne ödül olarak kantar vermeyi uygun gördük. Kendisine ödülünü göndereceğiz. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü unutmamalıdır. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar” diye konuştu.