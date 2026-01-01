Bursa’da kar yağışı; kent merkezi beyaza büründü

Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA, yeni yılın ilk sabahında kar yağışıyla beyaza büründü, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte dün sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yoğun kar yağışına döndü. Akşam saatlerinde ise kar, yerini yer yer yağmura bıraktı. Kar yağışı bu sabah yeniden etkisini gösterdi, kent merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Ana arterler ve bağlantı yollarında zaman zaman araç kuyrukları oluşurken, sürücüler düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve buzlanmaya karşı önlem için ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 1 derece olarak ölçülürken; kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışı yarından itibaren yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Yarın hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük ise sıfırın altında 8 derece olması bekleniyor. (DHA)

