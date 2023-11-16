Bursa’da ‘kasten adam öldürme’ suçundan aranan şahıs otelde yakalandı

Bursa’da aranan şahısları adım adım takip eden polis ekipleri, kasten adam öldürmekten aranan bir şahsı otel odasında yakalarken, 4 kişi de adreslerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik başlattığı çalışmada tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı. ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 27 yıl 11 ay hapis cezası bulunan O.U (45) polis ekipleri tarafından adım adım takip edildi.

Şahsın Bahar Mahallesi’ndeki bir otelde konakladığını tespit eden ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, hırsızlık suçundan 16 yıl 2 ay cezası bulunan İ.B (22), kasten yaralama suçundan 12 yıl 2 ay cezası bulunan Y.Ş, (46) ve yine hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay cezası bulunan H.T (21) Bursa polisi tarafından teknik takip sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güveni ve huzuru için çalışmaların devam edeceğini bildirirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.