Bursa’da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci sokak üzerinde faaliyette bulunan kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıktı.

Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz çekiş sebebi belirlenemeyen yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlatırken, endişe yaratan yangın kilometrelerce uzaktan da görüldü.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.