Bursa’da kontrolden çıkan araç durağa daldı

Bursa’da iddiaya göre yağış sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarında bulunan durağa daldı. Sürücü, kazada şans eseri hafif yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre yağış sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce önünde seyreden bir araca, daha sonra da yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaşanan kazada otobüs durağında kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.