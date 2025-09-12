Bursa’da kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla atarak karşı yöne geçti. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt yönüne seyir halinde olan Hakan A. (21) yönetimindeki 26 AHE 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atıp, karşı yöne geçerek ters şekilde dururdu. Kazada, araçta bulunan sürücü Hakan A. ile yolcu Metehan M. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesisin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olay yerinden genel detaylar

-Takla atan araç detay

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA)