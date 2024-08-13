Bursa’da lüks araç park halinde alev alev yandı



Edinilen bilgiye göre, Podyumpark Eğlence Merkez’inin açık otoparkında bulunan lüks otomobilin motor kısmından alev çıkmaya başladı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede aracın kaput kısmını sararken, çevredekiler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek çevredeki araçların zarar görmesini engelledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.