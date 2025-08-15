Giriş / Abone Ol
Bursa'da maki yangını

  15.08.2025 14:49
  Giriş: 15.08.2025 14:49
  Güncelleme: 15.08.2025 14:49
Kaynak: DHA
Bursa’da maki yangını

Yavuz YILMAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)

