Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi’nde 3 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerinin çatısında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.