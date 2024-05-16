Bursa’da motokuryeler öldürülen üniversite öğrencisi kurye için kontak kapattı

Bursa’da motokuryeler, Balıkesir’de kuryelik yapan ve götürdüğü sipariş sonrasında uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için kontak kapatarak, olayı protesto etti.

Güncel 16.05.2024 23:23 Giriş: 16.05.2024 23:23

Güncelleme: 16.05.2024 23:27 Kaynak: İHA

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İHA