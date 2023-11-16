Bursa’da motosikletle kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnegöl Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Fırat D. Yönetimindeki motosiklet, Sedat K. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki Haber