Bursa’da orman yangını

Bursa'nın Kestel ilçesi Aksu Köyü Kazancı Gölü mevkiinde orman yangını çıktı.

Dumanların yükseldiği gören çevredekiler durumu hemen 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi.

1 helikopter 5 araç ve 16 personelin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.