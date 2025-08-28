Giriş / Abone Ol
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 28.08.2025 14:21
  • Giriş: 28.08.2025 14:21
  • Güncelleme: 28.08.2025 14:25
Kaynak: DHA
Bursa’da orman yangını
Fotoğraf: DHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yenişehir’in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

