Bursa’da orman yangını

Bursa’da Gündoğdu tepesine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Saat 14.00 sularında bir çok ulusal ve yerli radyo ve TV vericilerinin bulunduğu Gündoğdu tepesi olarak bilinen alanın sağ tarafında kalan ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Gündoğdu mahalle sakinleri tarafından fark edilip ihbar edilen yangına Orman ve itfaiye ekipleri tarafından arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Hızlı yayılan alevlere 2 helikopter ile de havadan müdahale edildiği belirtildi.