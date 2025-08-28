Bursa’da orman yangını: Yenişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yenişehir’in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Öte yandan Bursa-Yenişehir kara yolu, orman yangını sebebiyle ulaşıma kapatıldı.