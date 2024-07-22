Bursa’da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa ile Kayapa mahalleleri arasında bulunan otluk alanda başladı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.