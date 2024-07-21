Bursa’da otomobil ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl’e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde Hakan Y. (25) yönetimindeki 16 BIU 166 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun solundaki ağaçlara çarptı.

Tarlalık alan ile yol arasında askıda kalan otomobildeki sürücü ile yolcu konumunda bulunan Yusuf Y. (15) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.