Bursa’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Bursa’da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BS 4555 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.