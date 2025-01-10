Bursa’da otomobil ile kamyonet çarpıştı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi, 2 sürücü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Divan ile Ahsen sokağın kesiştiği noktada meydana geldi.
Ahsen sokakta seyreden Özge Y. (33) yönetimindeki 16 APZ 998 plakalı Honda marka otomobil, Divan sokaktan çıkan sürücü Gökhan Ö. (36) yönetimindeki 16 AFM 951 plakalı Kia marka kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.