Bursa’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışarak yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiperi tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir’den mandalina yükleyip Sakarya’ya gitmek üzere yola çıkan 54 KZ 758 plakalı tır, Keramet Mahallesi mevkiinde karşı istikametten gelen 16 CFL 06 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan 3 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü, kazanın otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiğini söyledi.