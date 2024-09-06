Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa’da otomobil kamyona çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 16:09
  • Giriş: 06.09.2024 16:09
  • Güncelleme: 06.09.2024 16:09
Kaynak: İHA
Bursa’da otomobil kamyona çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Yenice köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi.

Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Melih A. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Mahsun A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki oğlu Berat A. (16) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Berat A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol