Bursa’da otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi.
İnegöl’den Bozüyük istikametine giden Mehmet Ali T. (18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, önünde seyreden Salih T. (41) idaresindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu Salih T. ile arkasındaki Hasibe T. (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper T. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.