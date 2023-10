Bursa’da otomobil şarampole uçtu, 2 kardeş ve kuzenleri ölümden döndü

Bursa’da şarampole uçarak takla atan otomobilde bulunan 2 kardeş ile kuzenleri yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi’den Gemlik istikametine gitmekte olan Ahmet Can (23) idaresindeki 34 AS 9286 plakalı otomobil, Gedelek Kavşağı’nı geçtikten sonra yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Takla atan otomobili fark eden vatandaşlar, olay yerine gelerek ters dönen aracı çevirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Can ile ablası Tuğba Can (26) ve kuzenleri Mehmet Can (23) araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulanslara taşınan yaralılardan Tuğba Can Orhangazi, Ahmet ve Mehmet Can ise Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.