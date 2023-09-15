Bursa’da otomobiller çarpıştı; 2 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi’nde meydana geldi. Songül G.’nin (23) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Furkan Y.’nin (22) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan Y. taburcu edilirken, Songül G.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.