Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıktı.

Pistten çıkan eğitim uçağının pilotu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Bursa Valiliği'nin basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."