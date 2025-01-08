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Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıktı. Uçağın pilotu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Güncel
  • 08.01.2025 14:17
  • Giriş: 08.01.2025 14:17
  • Güncelleme: 08.01.2025 14:23
Kaynak: AA
Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıktı.

Pistten çıkan eğitim uçağının pilotu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Bursa Valiliği'nin basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." 

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