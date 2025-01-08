Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı
Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıktı. Uçağın pilotu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.
Kaynak: AA
Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıktı.
Pistten çıkan eğitim uçağının pilotu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.
Bursa Valiliği'nin basın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."
📌Eğitim Uçağı Düşmesi— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) January 8, 2025
Basın Açıklaması (2025 - 1) pic.twitter.com/RWX4tH7AnZ