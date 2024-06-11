Bursa’da SEGE fabrikasında kıyım: Sendikalı 15 işçi işten atıldı

Bursa’da faaliyet gösteren SEGE koltuk fabrikasında Türk Metal Sendikası’na üye 15 işçi işten çıkarıldı. Fabrika önünde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer, “Buradan işverene sesleniyoruz, gelin uzattığımız bu eli sıkın, yanlıştan dönün. Baskıyı durdurun, işçinin özgür iradesiyle karar vermesine saygı duyun” dedi.

Bursa'da Demirtaş Organize Sanayisi'nde 600'e yakın işçinin çalıştığı SEGE koltuk fabrikasında Türk Metal Sendikası'na üye 15 işçi işten çıkarıldı.

Türk Metal Sendikası Osmangazi Şubesi, bugün fabrika önünde vardiya çıkışında basın açıklaması yaparak sendikalaşan işçilerin anayasal haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer şunları söyledi:

"Şimdi sizlere bahsedeceğim iş yeri imara aykırı kurulmuştur. Ve bu iş yeri tarım arazilerine zarar vererek büyümeye devam etmektedir. Bugün burada, en temel anayasal hakkımız olan sendikal örgütlenme hakkımız için toplandık. Ve bugün burada yasaları hiçe sayan işveren anlayışına karşı, Sendikasını inatla, onurla, gururla savunan SEGE Koltuk emekçileriyle dayanışmak için buluştuk. O işveren, SEGE emekçisinin Türk Metal'e üye olmasını engelledi. Türk Metal'e üye olurlarsa işten atmakla tehdit etti. Hatta mevcut üyelerimizin iş akitlerini sırf Türk Metal’e üye oldukları için feshetti."

Sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu hatırlatan Sazbiçer, "Bir işçinin en temel hakkıdır. SEGE koltuk emekçileri de bu haklarını kullanarak kendi özgür iradeleri ile Türk Metal Sendikası’na üye oldu. Bizler işverenin türlü oyunlarıyla karşılaştık. İşveren Türk Metal'in yetki almasını önlemek için, SEGE koltuk emekçisinin örgütlenme hakkını engelleme yoluna gitti. Buradan işverene sesleniyoruz, gelin uzattığımız bu eli sıkın, yanlıştan dönün. Baskıyı durdurun, işçinin özgür iradesiyle karar vermesine saygı duyun. Biz uzlaşmaya da mücadele etmeye de hazırız. Karar sizin" dedi.

Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan fabrika işçisi Semih Deniz ise "Mayıs ayında çıkmış olduğumuz bu onurlu mücadelemizde işverenimiz tüm üye olmaya kalkan arkadaşlarımızın işine son verdi. İçeride büyük bir şekilde baskı var. İçerideki arkadaşlarımız işini huzurlu bir şekilde yürütemiyor. 15 işçi çıkarıldı ve işten çıkarılmaların devam edileceği söyleniyor" diye konuştu.