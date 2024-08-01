Bursa’da şehiriçi yolcu taşımacılığı zamlandı

Orhangazi’de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde yolcu taşıma ücretlerine de zam geldi. Orhangazi’de şehiriçi yolcu taşımacılığı tam 15,25 TL’den 20 TL’ye, öğrenci ise 9,75 TL’den 13 TL’ye yükseltildi. Şehiriçi yolcu taşımacılığına yüzde 30 ile 35 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Yurt 01.08.2024 21:16 Giriş: 01.08.2024 21:16

Güncelleme: 01.08.2024 21:20 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA