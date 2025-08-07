Bursa’da sendikal örgütlenmeye baskı, işten çıkarma ve hak gaspı

Yunus Emre BADIR

Öz İplik-İş Sendikası’nın 6 ay önce başlayan üyelik süreciyle birlikte örgütlenme çalışması yürüttüğü Elyaf Tekstil fabrikasında iki işçinin gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmasına karşı fabrika önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına DİSK’e bağlı sendikaların yanı sıra SOL Parti, TİP ve EMEP temsilcileri de katıldı.

Sendika, bu işten çıkarmaların doğrudan sendikal örgütlenmeyi hedef aldığını ve hukuksuz olduğunu belirtti.

Açıklamaya katılan örgütler destek ve dayanışma çağrısı yaparak işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması ve sendikal hakların tanınmasını talep ettiler.

SENDİKALAŞMA MÜCADELESİ HEDEFLENDİ

Elyaf Tekstil fabrikasında yaklaşık 6 ay önce başlayan sendikal üyelikler, işçilerin haklarını savunmak üzere ilerleyince işveren ve vekilleri tarafından baskılar başladı. Bu baskının ardından sendikada öncü olan iki işçi hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Sendika, bu uygulamaların anayasayla belirlenen sendikal örgütlenme özgürlüklerine açık bir müdahale olduğunu ilan etti.

DİYALOG ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI

Elyaf işverenine hitaben yapılan çağrılara süre, hukuka saygı, işçilerin işe iadeleri ve diyalog fırsatı tanınması yönündeki talepler yanıtsız kaldı. Fabrikanın Bursa’da dünyaca ünlü markalara üretim yaptığına dikkat çeken sendika, uluslararası markaların yer aldığı üretim zincirinde sendikal özgürlüklerin yok sayılmasına tepki gösterdi.

DAYANIŞMA VE DESTEK AĞI ÖRÜLÜYOR

Basın açıklamasına SOL Parti, EMEP, TİP ile birçok sendika ve emek örgütü katılarak dayanışma çağrılarında bulunup destek mesajları verdiler.

Basın açıklamasının ardından Öz İplik‑İş Bursa Şube Sekreteri Serkan Açıcı ise BirGün’e konuştu.Tüm işçileri ve emek dostlarını dayanışmaya davet etti, söz konusu hak gaspının sadece Elyaf işçilerine değil, tüm işçilere yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

“SENDİKAL MÜCADELE YASAL AMA CEZALANDIRILIYOR”

Öz İplik-İş Sendikası Bursa Şube Sekreteri Serkan Açıcı, konuya dair ayrıca tekstil sektöründeki sendikal mücadelenin güncel durumunu ve karşılaştıkları engelleri şöyle anlattı:

“Marmara Bölgesi’nde 100’ün üzerinde iş yerinde örgütlüyüz. Bursa’da ise tekstil iş kolunda en aktif sendikalardan biriyiz. Son 5 yılda sendikal direnişlerle çok yol katettik. Bu kentteki korku duvarını kırdık. Sendikal örgütlenme her zaman zordur ama 2000’lerden sonra işçideki sendikal bilinç iyice zayıfladı. Anayasa’nın 51. maddesi sendikal hakları güvence altına alıyor ama pratikte işçiler bunu dile bile getiremiyor. ‘Sendika’ kelimesini söylediğinizde işten atılıyorsunuz.Tekstil sektörü son 3 yıldır derin bir krizin içinde. Üretim başka ülkelere kayıyor, işçiler en düşük ücretlerle çalışıyor. Krizden en çok etkilenen sektörlerden biri tekstil. Bu durum örgütlenmenin önündeki en büyük engel.

GENÇLİK VE KADIN EMEĞİ

1 milyona yakın tekstil işçisinin sadece 100 bini örgütlü. Bizim önceliğimiz ideolojik değil, işçilerin ortak hakları için yan yana gelmesi. Özellikle kadın işçileri önemsiyoruz. Her üç temsilciden birinin kadın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda özel çalışmalarımız var. Genç işçilerin sendikaya yaklaşımı ise sorunlu. Bir kısmı sendikayı tazminat kurumu gibi görüyor. Bu bakışı değiştirmemiz gerekiyor. Onların diliyle konuşan, ihtiyaçlarını gözeten yeni bir sendikal hat kurmak zorundayız.

'BİRLEŞİK MÜCADELE OLMADAN KAZANIM MÜMKÜN DEĞİL'

İşçilerin yaşadığı sorunlar sadece ekonomik değil. Demokrasi mücadelesiyle birleşmeden bu sorunlar çözülemez. Bugün işçilerle birlikte gençlerin, kadınların, öğrencilerin, emeklilerin ve tüm ezilenlerin birleşik mücadelesine ihtiyaç var. Sendika olarak bu mücadeleyi büyütmekte kararlıyız.”

Basın açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

“Elyaf Tekstil işçileri sendikalaşma mücadelesi verirken, işverenin sendikal haklara saldırı düzenlediği açıkça görüldü. İşveren veya vekilleri sendikaya üyeliklere karşı baskı uyguladı; sendikalaşmanın öncüsü olan iki işçi haksız yere işten çıkarıldı. Bu uygulama anayasal 51. madde ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesinde güvence altına alınan sendikaya üye olma özgürlüğünün ihlalidir.

Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. Sendikal mücadeleyi engellemek suçtur. Biz işten çıkarılan işçilerin derhal işe iadelerini ve işverenin bu hukuksuz tutumdan vazgeçmesini talep ediyoruz. Diyalog çağrımıza yanıt verilmedi. İşçileri susturamazsınız, gözdağıyla örgütlenme hakkını engelleyemezsiniz. Biz işçinin yanındayız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Toplumun tüm kesimlerini bu hak ihlaline karşı dayanışmaya çağırıyoruz. Sendika baskısıyla yapılan bu gasplar sadece iki işçiye değil, tüm emekçilere dönüktür. Örgütlü işçiler asla yenilmez ve yenilmeyecektir. İşçileri birlikte haklarını savunmaya ve hızla örgütlenmeye davet ediyoruz.”

Basın Açıklaması, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, "Yaşasın sınıf dayanışmamız" ve "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganlarıyla son buldu.