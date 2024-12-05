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Bursa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 23:23
  • Giriş: 05.12.2024 23:23
  • Güncelleme: 05.12.2024 23:23
Kaynak: İHA
Bursa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed D. (32), kiraladığı 16 F 7890 plakalı otomobille Kazancı mevkiine gitti.

Muhammed D., seyir halindeyken başka bir araçtan tüfekle defalarca ateş açılması sonucu 2 bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralanan şahıs, arkadaşı tarafından özel araçla İnegöl’deki özel hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Yol kenarında bulundu
Muhammed D.’nin kullanıldığı saçmaların isabet ettiği araç ise Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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