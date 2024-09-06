Bursa’da sulama kanalları kurudu; balık ölümleri başladı

Girdi maliyetleri nedeniyle isyan eden üreticiler ve çiftçiler, bir yandan da kuraklıkbaş etmeye çalışıyor.

Bursa'da coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci Armudu üretimi susuzluk nedeniyle durma noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle Gürsu ovasını besleyen kanallar kururken, ilk kez balık ölümleri de gerçekleşti.

Bugüne kadar toplu balık ölümleri görmediklerini söyleyen çiftçiler, balıkların yeterli oksijen alamadıkları için öldüklerini ifade etti.

Sulama zamanı gelen ürünlerin, vaktinde sulanmazsa yeterince olgunlaşmayacağını söyleyen çiftçiler, her yıl ihracata giden ürünlerinin bu şekilde kabul görmeyeceğini söyledi. Kuraklık nedeniyle ihracat riski yaşanırken, en kısa sürede çözüm bulmaları istendi.

Kuraklık nedeniyle ürünlerde kalite kaybı yaşanabileceğini belirten Cambazlar Mahallesi Muhtarı Hasan Efe, "Gölbaşı gölünden başlayarak birçok mahalleye su taşıyor. Etrafında dünyaca ünlü santa maria ve deveci armutlarından oluşan tarım arazileri var. Gölbaşı’nda su seviyesi düştüğü için kanalımız kurudu. 1 hata öncesi suyumuz azalmaya başladı. 2 gündür de hiç su alamıyoruz. Hiçbir tarım arazisi şu an sulanamıyor. Kuraklık olursa meyvelerimizde kalite kaybı yaşanacak. Kanalımıza kapak yapıp suyun biriktirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRÜYORUZ"

Daha önce ne kuraklık ne de balık ölümleri ile karşılaştığını söyleyen Ağaköy Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Ertem, "Balıklar, susuzluk nedeniyle oksijensizlikten öldüler. Biz de bu kanaldan meyvelerimizi suluyoruz. Yakında sulamamız gereken birçok ürünümüz var. Sulanmazsa irileşmez, irileşmezse de ihraç edilemez. Her yıl ilmek ilmek işlediğimiz kalite standardını kaybederiz. İlk kez böyle bir kuraklık görüyoruz" diye konuştu.



