Bursa’da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Gül Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasının tek katlı deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın etraftaki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Fabrikanın gece vardiyasındaki işçilerin diğer binalarda çalıştığı, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.