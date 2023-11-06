Bursa’da tekstil fabrikasında yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında OSB Havaalanı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının boyahanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürdüler. Olayda fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.