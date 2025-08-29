Bursa’da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tır ve kamyonların karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikameti yönünde yaşanan kazada otomobilin aniden durmasıyla arkadan gelen yüklü kamyon ve kamyonetler, peş peşe birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.

Öte yandan, kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.