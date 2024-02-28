Bursa’da trafik kazası

Mudanya ilçesinden Bursa istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metrelerce sürüklenen araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otomobil büyük ölçüde maddi hasar aldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinden merkeze doğru gelen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 acil servis ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçta bulunan sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, şoförün durumunda hayati tehlikenin olmadığı bildirildi. Ekipler, devrilen elektrik direğinin muhtemel elektrik akımına karşı güvenlik tedbirlerini aldı ve elektriği kesti.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından kapatılan çift taraflı yolun da açıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.