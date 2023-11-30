Bursa’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesi Ağaç İşleri’nde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mahmudiye Mahallesi 19. Mobilya Sokak üzerinde meydana geldi. Güzide Sokak’tan çıkan sürücü Melisa Arslan (21) yönetimindeki 16 BBG 359 plakalı otomobil ile 19. Mobilya Sokak’ta seyreden sürücü Fatih Sevim (25) yönetimindeki 16 SMM 81 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu 16 BBG 359 plakalı araçtaki yolcu Songül Seymen (46) yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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