Bursa’da traktörlü çiftçi ordusu helikopterden böyle görüntülendi

Bursa’nın Harmancık ilçesinde 5 gün süren orman yangınında su bitince tankerlerin havuzu doldurarak hava araçlarına destek verdiği anlar örnek bir dayanışmayı gözler önüne serdi. Çiftçilerin oluşturduğu traktörlü tanker ordusu söndürme helikopterinden böyle görüntülendi.

Bursa’nın Harmancık ilçesinde 5 gün boyunca etkili olan orman yangını, ekiplerin ve gönüllülerin yoğun çabaları sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın geride küle dönmüş hektarlarca alan bıraktığı gibi, yıllarca akıllardan çıkmayacak kahramanlık hikayeleri ve birliktelik görüntüleri de bıraktı.

Harmancık ilçesinde yangın sonrası geriye, Türkiye’nin dört bir yanından gelen destek ekiplerinin sergilediği dayanışma örnekleri akıllara kazındı.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, en çarpıcı görüntülerden biri helikopterden kaydedildi. Helikopterin su almak için alçaldığı sırada, havuzun etrafında sıralanmış yüzlerce yangın söndürme tankeri dikkat çekti. Ancak havuzdaki su tükenince, tankerler bu kez görev değiştirerek helikopterlere su taşıma görevini üstlendi. Onlarca tanker, havuzu yeniden doldurarak helikopterlerin kesintisiz çalışmasına destek verdi.