Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 188 gözaltı

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Teknik takibe alınan 188 kişiye yapılan operasyonda 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik bonzai, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar, 4 adet tabanca ele geçirilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince teknik takibe alınan 188 ayrı kişinin adresine baskın düzenlendi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 188 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 22 kilogram sentetik bonzai, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar, 4 adet tabanca ele geçirildi.