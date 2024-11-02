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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde narkotik ekiplerince 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 21:41
  • Giriş: 02.11.2024 21:41
  • Güncelleme: 02.11.2024 21:41
Kaynak: İHA
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Ö. ve Y.A.’nın adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda satışa hazır paketler halinde 3,68 gram metamfetamin, 1.45 gram esrar ve 25.17 gram eroin ele geçirilirken, 20 adet 9 mm fişek, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 100 dolar ile beraber bin 860 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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