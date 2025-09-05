Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz."
“Bursa’da 300 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 5, 2025
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda;
🔻300 Bin adet Uyuşturucu Hap ile
🔻48 kg hammadde ele geçirdik.
🔻Operasyonda 3… pic.twitter.com/DJrbBnOVT2