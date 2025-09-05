Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Güncel
  • 05.09.2025 07:56
  • Giriş: 05.09.2025 07:56
  • Güncelleme: 05.09.2025 07:58
Kaynak: AA
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz."

BirGün'e Abone Ol