Bursa’da virajı alamayan araç site bahçesine uçtu : 3 yaralı

Bursa’da virajı alamayarak site bahçesine uçan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A. (29) idaresindeki 16 ASM 128 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak site bahçesine uçtu.

Araç içerisinde bulunan sürücü E.A., C.A. ve A.Y. (5) yaralanırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.